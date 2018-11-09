DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in girişimleri ile ilçe doğalgaza kavuştu. Hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ilçeye gaz akışı sağlandı ve ilk gaz yakıldı.

Düzce'nin en uzak ilçesi olan Yığılca tarihi bir günü yaşadı. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in çabaları ile ilçeye doğalgaz ulaştı. Hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen tören ile ilçeye gaz akışı sağlandı ve ilk gaz yakıldı.

Başkan Muzaffer Yiğit Yığılca'da hayallerin gerçeğe dönüştüğünü belirterek “Yığılca'mızda tarihi bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin hayali olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlçemiz ilk defa doğalgaz ile tanışmış olacak ve ilk defa doğalgazı yakmış olacağız. Hayallerimizin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan eski Bakanımız Dr. Faruk Özlü'yü asla unutmayacağız, çok teşekkür ediyoruz. Şuan için hizmet alamayan noktalarında da doğalgaz çalışmaları mevsim şartlarına göre hız kazanarak devam edecek ve Yığılca bir bütün olarak doğalgazdan faydalanacak. Halkımız şunu bilsinler ki hizmet alamayan en ücra noktamız bile kalmayacak“ diye konuştu.

Dergaz Bölge Müdürü Ender Onur'da Yığılca'da bu yıl içinde çalışmaya başlanılan çalışmalarda sona gelmiş bulunduklarını belirterek “Bu süre zarfında yaklaşık 15 kilometrelik bir şebeke hattıyla beraber bin konuta gaz verebilecek seviyeye geldik. Yığılca'mıza hayırlı olsun. Doğalgaz altyapı çalışmaları bundan sonraki süreçte de devam edecektir” dedi.

İlçe halkıda doğalgaz yakma törenini ilgi ile takip etti.