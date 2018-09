Yığılca'da bal gibi festival

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Yığılca Arı ve Bal festivali konserlerle son buldu.

Yığılca Belediyesi tarafından geleneksel hale getiriler Yığılca Arı ve Bal Festivali yoğun katılım ile gerçekleşti. Kortej yürüyüşü başlayan festival yağlı güreş müsabakaları ile devam etti. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde akşam ise konser verildi. Ses sanatçıları Mustafa Elem, Sevgi Petek ve Ramazan Çelik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser öncesinde Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit katkıda bulunanlara plaket verdi.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit “İlçemiz adına her ne yapıyorsak insanımızı odağımıza alıyoruz. Her şey insanımızın huzur ve mutluluğu için. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu festivalimiz ilçe halkı olarak moral ve motivasyonu yükseltme anlamında büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz her çalışmamızda önce halkımızın huzur, mutluluk ve güvenini düşünüyoruz. Her adımımızı bu nitelikleri göz önünde bulundurarak atıyoruz. Festival programımızı da organize ederken halkımızın tercihlerini ön planda tuttuk. Gündüz kortej ile başlayan etkinliğimiz, halkımızın merak ve heyecanla takip ettiği güreş müsabakaları ile devam etti. Yığılca tarihi Selçuklulara dek uzanan bir yerleşim yeri. Güreş de eski bir Türk sporu. Halkımız eskiden beri bu spora heveslidir. Yığılca Belediyesi olarak ilçemizde güreş sporu ile ilgilenen gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu, onları müsabakalara gönderirken de yanlarında olarak gösteriyorduk. Bugünde onları halkımız ile buluşturduk. Yakın bir zamanda Yığılca'dan da başpehlivanlar çıkaracağız inşallah. Uzaktan yakından güreş müsabakalarına katılım sağlayan tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yine festival programımız kapsamında akşam gerçekleştirdiğimiz halk konserlerimize, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Gördüğümüz muazzam kalabalık ne kadar doğru tercihler yaptığımızın kanıtıdır. Ses sanatçılarımız Mustafa Elem, Sevgi Petek ve Ramazan Çelik'e festivalimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Halkımıza keyifli anlar yaşattılar. Programımıza uzaktan yakından katılım sağlayan tüm vatandaşlarıma buradan değerli basınımızın aracılığıyla sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.