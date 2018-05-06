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06 Mayıs 2018 10:50

Yığılca’da doğalgaz için çalışmalar başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesi doğalgaza nihayet kavuşuyor.

Yığılca’da doğalgaz için çalışmalar başladı

06 Mayıs 2018 10:50


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü nün müjdesini verdiği, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in de üstünde önemle çalışıp takipçisi olduğu Yığılca ilçesine doğalgaz kazandırma çalışmalarında nihayet beklenen gün geldi. Dergaz çalışanları tarafından ilçeye döşenecek olan doğalgaz boruları ilçeye ulaştı. Önümüzdeki günlerde hat çalışmalarına başlanacağı bilgisi Dergaz yetkilileri tarafından Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile paylaşıldı.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada “Geçen yıl müjdesini alarak ilçe halkımızla paylaştığımız ilçemize doğalgaz kazandırılması yönündeki çalışmalarımız bugün itibariyle anlam kazanıyor. Daha önce başladığımız hat çalışmalarına kış sezonunun araya girmesi ile ara verilmişti. Halkımız çalışmaların gecikmesinden dolayı acaba olmayacak mı sorularıyla kafalarını meşgul ediyorlardı. Bugün itibariyle bu sorular cevabını buluyor. Nihayet hatlara döşenecek olan borular ilçemize ulaştı. Önümüzdeki haftalarda da tam kapasite ile çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. İnşallah bu kış evlerimizde doğalgaz ile ısınacağız. Tüm ilçe halkımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.




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