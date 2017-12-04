Yığılca’da doğalgazda ilk kazma vuruluyor

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in en önemli projesinde ilk kazma vurulma aşamasına gelindi. Dergaz müdürü Mustafa Doğan ile Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit son değerlendirmelerini sahada birlikte yaptı. Proje konusunda Başkan Yiğit, "Yığılca’mız için olmazsa olmaz olan, mega projemiz diye adlandırdığımız doğalgaz projemizde bugün son incelemeleri yaptık. Müdürümüz ile birlikte inşallah önümüzdeki bir kaç gün içinde hava şartları da müsade ederse Dergaz çalışanlarınca ilk kazma vurulacak. Böylelikle tarihi bir çalışma ilçemizde başlamış olacak. Yığılca’mıza ciddi bir ivme kazandıracak bu dev proje Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü Bey’in üstün gayretleri ile yürütüldü. Çok şükür başarı da sağlandı. Bu çalışmamızda büyük desteklerini gördüğüm Bakanımıza, Vekillerime ve İl Başkanıma tekrar tekrar ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Yığılca sizleri tarihine altın harflerle kazıdı" ifadelerinde bulundu.