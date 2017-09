Yığılca’da ikinci Yalçıner dönemi

Olağan Kongresi, geniş katılım ile Kızılay Toplantı Salonunda Yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede, 173 delegenin oyunu alan Kerem Yalçıner, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

AK Parti Yığılca İlçe Teşkilatında kongre heyecanı yaşandı.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, AK Parti döneminde Yığılca İlçesine birçok yatırımın yapıldığını belirtti. Konuşmasında Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e ilçeye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Arslan, "Yığılca Belediye Başkanımız Muzaffer Yiğit’in çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Kendisi her zaman takdir ettiğimiz bir Belediye Başkanımız. Ben her yerde Sayın Başkanımız Muzaffer Yiğit’i örnek gösteriyorum” dedi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in, ilçedeki engelli vatandaşlar ile ilgili yaptığı projenin, Türkiye’de örnek gösterilecek bir proje olduğunun altını çizen Arslan, "Yığılca Belediye Başkanımız Muzaffer Yiğit, ilçede engelli vatandaşları iş sahibi yaptı. Engelli vatandaşlarımıza yaptığı küçük dükkanlarla, onların mesleklerini devam ettirmesine, ekmek parası kazanmalarına ve iş sahibi olmalarına büyük bir olanak sağladı. Bu proje gerçekten çok güzel bir proje. Bu proje, Türkiye’de örnek gösterilecek bir proje" diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de "Yığılca bizim göz bebeğimiz. Yığılca halkı her seçimde bize en büyük desteği veriyor" diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Düzce Geneline 18 Milyon TL bir ödenek çıkarttık. Bu ödenekten 3.5 Milyon TL gibi bir bütçeyi sadece Yığılca İlçesine aktardık. Bu ödeneğin bir bölümü ile Redifler - Gökçe ağaç ve Sarıkaya Köylerinin su irsale hattı projesini başlattık. Diğer kalan kısmı ile de Yığılca’nın 20 köyüne parke taşı ihalesi yapılacak. Bunun dışında, Yığılca halkının en çok ihtiyaç duyduğu röntgen cihazı, Yığılca Devlet Hastanemizde en kısa sürede faaliyete geçecek."

"Türkiye zor bir süreçten geçti"

"Biz AK Parti’yi zor şartlar altında kurduk" diyerek konuşmasına devam eden Keşir; "Ben AK Parti İstanbul Teşkilatları Kurucuları aralarında yer alıyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana, partinin çeşitli kademelerinde de görev aldım. Biz AK Parti İstanbul Teşkilatlarını bir restoranın küçücük bir salonunda toplanarak kurduk. Şimdi ise kongrelerimiz, toplantılarımız büyük salonlarda yapılıyor. Bu ülke, kitapçık fırlatılmasıyla, yazar kasa fırlatılması nedeniyle büyük ekonomik krizler yaşadı. AK Parti döneminde ise, kapatma davaları, 17 - 25 Aralık süreci ve en kötüsü 15 Temmuz gibi kanlı bir darbe süreci yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler bu darbe girişimini 24 saatte püskürtmeyi başardık. Bu darbe girişimi, ülkemizde iç karışıklık yaratmaya yönelikti. Ama sizlerin sayesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde ve milletimizin Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duruşu sayesinde bu darbe girişimi engellendi. Eğer eski Türkiye de olduğu gibi olsaydı, Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz çıkardı. Türkiye 50 yıl geriye giderdi" ifadelerini kullandı.

Hikmet Kesin: "Yığılca halkına minnettarız"

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Yığılca Halkına her seçimde kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Yığılca Halkı, her seçimde AK Parti’ye büyük destekler verdi. Bu nedenle AK Parti İl Başkanı olarak, Yığılca halkına olan minnettarlığımı belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki, Yığılca halkı her zaman olduğu gibi, hep AK Parti’ye destek verecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yoldan devam edeceğiz. Kongrelerimizde hem muhasebe yapıyor hem de geleceği planlıyoruz. Ben değil biz diyerek, kardeşhane, birbirimizi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin ve AK Partinin kaderini birbirinden ayıramayız. Bizim birbirimize düşmesini isteyenler pusuda bekliyor. 7 Haziranda pusuda yatanları gördük. 1 Kasımda da büyük bir gayret gösterdik ve medeniyet yolcuğuna devam ettik. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürümeliyiz. Sadece Türkiye değil tüm dünya mazlumları bizden bunu bekliyor. O yüzden bu bilinçle çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi yapacağız. Yığılca ilçemizdeki uyum için Belediye Başkanımıza ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum " ifadelerine yer verdi.

Başkan Yiğit: "Dün olduğu gibi, bugün de uyum içerisinde çalışacağız"

Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti Yığılca Teşkilatı ve kendisinin uyum içinde çalıştığını ifade etti. "Dün olduğu gibi, bugün de AK Parti teşkilatları ile uyum içinde çalışacağız" diyen Yiğit; "Burada isim vermiyorum. Ama geçenlerde beni AK Parti Genel Merkezinden Üst Düzey bir yönetici arayarak, ’Sayın Başkan, sizin ilçede ki birlik ve beraberliğin sırrını merak ediyorum. AK Parti Teşkilatları ile uyum içinde çalışıyorsunuz. Bu nedenle her yer de sizi örnek gösteriyoruz’ dedi. Buda bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlçe Başkanlığı görevinde kendisine en büyük desteği veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e teşekkür eden Yalçıner, "Neferi olduğum AK Parti’nin çatısı altında bulunmaktan dolayı, büyük mutluluk yaşıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, Kerem Yalçıner, 173 delegenin oyunu alarak, yeniden ilçe başkanı seçildi.