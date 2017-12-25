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25 Aralık 2017 12:57

Yığılca’da Kemer Köprüsü inşaatı tamamlandı

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı yatırım programında yer alan ve 28 Haziran 2017 tarihinde yapımına başlanan Kemer Köprüsü yapım işi tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Yığılca’da Kemer Köprüsü inşaatı tamamlandı

25 Aralık 2017 12:57


15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki köprünün ulaşıma açılması ile özellikle ağır tonajlı araçların kullandıkları İlçe merkezi içinden geçen yol güzergahına alternatif oluşturmasıyla birlikte gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiği, yapılan köprü sayesinde orman emvallerinin kamyonlarla güvenli bir şekilde nakledilmesine imkan sağlandığı ve köylülerin ormandan köye gidiş gelişlerinde kullanacakları yolun kısaldığı, ifade edildi.


396 bin 282 liraya mal olan köprü sayesinde nakliyat mesafesi ve nakliyat giderleri en aza indirilerek ulaşım sağlanan havzadan yapılacak üretimler ile kendi maliyetini kısa sürede karşılayabileceği belirtildi.




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