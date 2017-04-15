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15 Nisan 2017 10:07

Yığılca’da orman ürünleri depoları denetlendi

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne ait depolarına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünce denetimler gerçekleştirildi.

Yığılca’da orman ürünleri depoları denetlendi

15 Nisan 2017 10:07


İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk ile Şube Mühendislerinin katıldığı denetimlerde Yığılca Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz ve İşletme Müdürlüğü Teknik Personeli hazır bulundu.


Denetlemede boylama, standardizasyon, istif-tasnif konularında eğitim verildi. Bir ağaçtan standartlara göre çıkması gereken 1. ve 2. Sınıf tomruğun ancak üretim sahasında teknik bir boylama ile arttırılacağı vurgusu yapıldı. Depoların durumları hakkında değerlendirmelerde bulunan İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk depolarda standartların cevaz verdiği ölçüde 1. ve 2. Sınıf tomruk ayırımına daha fazla dikkat edilmesi ve kağıtlık istiflerinin içerisinde üst sınıf (Tomruk, maden direk sanayi gibi) ürünlerin konulmaması hususunda gerekli itinanın gösterilmesini istedi.


Daha sonra Boğabeli Orman İşletme Şefliğinde üretimi devam eden bölmede inceleme yapıldı. Boylama ve mesahası yapılan ürünlerin standardizasyon kriterleri ile tomruk alnında yazılı çap ve boy değerlerinin uygunluğu ölçüldü. İşletme Müdürlüğün yetkililerine, mesaha işini alan firmanın işe başladığında, teknik şartnameye uygun boylama ve mesaha yapıp yapmadığının idare yetkilileri tarafından düzenli olarak kontrol edilmesinin önemli olduğu anlatıldı.


Üretim işleri ile genel konularda sorunlar konuşularak, Şube Müdürü tarafından kazasız bir iş sezonu geçirilmesi dileğiyle denetim sona erdirildi.




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