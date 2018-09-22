Yığılca'da orman yolları sanat yapısı çalışmaları tamamlandı

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı yol yatırım programında bulunan Melendere, Karakaş, Boğabeli, Karadere ve Karagöknar Orman İşletmelerine ait toplam 18 kilometre yolda sanat yapısı çalışmaları tamamlandı.
Söz konusu yollarda, yapı denetim görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde çalışmaların, yapım işleri şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde tamamlandığı tespit edildi.
Yapımı tamamlanan yol çalışmalarının, başta orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacağı belirtildi.