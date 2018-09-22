Yığılca'da orman yolları sanat yapısı çalışmaları tamamlandı

Söz konusu yollarda, yapı denetim görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde çalışmaların, yapım işleri şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde tamamlandığı tespit edildi.

Yapımı tamamlanan yol çalışmalarının, başta orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacağı belirtildi.