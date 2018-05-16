Yığılca’da zabıtadan Ramazan denetimi

Ramazan ayı münasebetiyle denetimlerini sıklaştıran Yığılca Belediyesi, ilçede hizmet veren fırınları ve halk pazarını denetledi.

Ramazan ayı münasebetiyle hummalı bir çalışmanın yaşanacağı ekmek fırınlarında belge ve hijyen denetimi yapan Yığılca Belediyesi yetkilileri, gördükleri eksiklikleri işyeri sahiplerine bildirerek, kısa süre içerisinde giderilmesini aksi taktirde cezai işlem uygulanacağını ifade ettiler. Yine halk pazarında denetimlerini sürdüren Yığılca Belediyesi Zabıta ekipleri terazi denetimi gerçekleştirdi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Ramazan ayı münasebetiyle, halkımızın huzur içerisinde gönül rahatlığıyla bir ramazan geçirmesi için, rutin denetimler yapıyoruz. Yapılan denetimler halkımızın, vatandaşımızın bir sorun yaşamaması adına. Hiçbir esnafımızı zor duruma sokmak niyetinde değiliz. Ancak herkes üzerine düşen sorumluğumu yerine getirmekle de mükellef. Bu yüzden Belediyemiz Zabıta ekiplerince gerçekleştirdiğimiz denetimlerin son derece gerekli ve faydalı olacağı düşüncesindeyim. Halkımız gönül rahatlığı ile alış verişlerini gerçekleştirsinler. Yığılca Belediyesi olarak ekiplerimiz bu denetimleri sıklıkla yapacaklar” dedi.