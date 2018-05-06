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06 Mayıs 2018 10:55

Yığılcalı izcilerden Başkan Yiğit’e teşekkür

DÜZCE(İHA) – Kırık Ortaokulu öğrencileri Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’i ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Yığılcalı izcilerden Başkan Yiğit’e teşekkür

06 Mayıs 2018 10:55


Yığılca Kırık Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu izcilik kulübü öğretmenleri eşliğinde Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Başkan Yiğit’e desteklerinden ötürü Kırık ortaokulu izci kulübü lideri Şerife Ersoy tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Başkan Yiğit’ten yardım ve destek talep eden izcilik kulübü üyeleri, hafta sonu gerçekleştirecekleri izci kampını da ziyaret etmesi hususunda ricada bulundular.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, “Öğretmenlerim ve izci kardeşlerimin bu nazik ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı mutlu oldum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirmek amacıyla her türlü faaliyetlerinde elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Bundan sonra ki süreçlerde de bu desteklerimiz devam edecek. Bizler çocuklarımızın bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamalarından ziyade doğanın içerisinde, gerçek hayatı damarlarında hissederek büyümelerinden yanayız. Bu amaçla değerli hocalarımın gayretlerini son derece anlamlı buluyor ve destekliyorum” ifadelerinde bulundu.




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