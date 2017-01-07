Yıkılan elektrik direği hem elektriksiz bıraktı hem köy yolunu kapadı

Akçakoca’da 2 köyü birbirine bağlayan Küpler ve Kurukavak köy yolu elektrik direğinin yıkılması sonucu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Kaymakamlığı köylere Hizmet getirme birliği ekipleri tarafından köy yolları açma çalışmaları hızla sürüyor. 3 kepçe 1 Grayder 1 kar bıçaklı kamyon ile çalışmalar devam ediyor. İlçe genelinde bir çok köyde kar yağışı devam ediyor. Küpler Köyü yolunda elektrik direği yola devrilmesinden dolayı Kurukavak ve Küpler köyü yolu açma çalışmalarına ara verildi. Sedaş ekiplerinin müdahalesinden sonra yol açma çalışması devam edileceği bildirildi. 24 saat yolların açık tutulması için ekiplerimiz çalışmaya devam edeceği belirtildi.