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Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Düzce’de yıldırım düşen iki katlı bir evde yangın çıktı.

Düzce'de yıldırım düşen iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Olay Düzce'nin Ağa Mahallesi 1963. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kentte aniden bastıran yağmur ile birlikte şimşekler çakmaya başladı. Yıldırım düşmesi sonucunda Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısı bir anda yanmaya başladı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı ekipler vatandaşlarında yardımı ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Vatandaşlar, “Yağmur başladı ve bir anda yıldırım düşmeye başladı. Yıldırım eve düştü” dedi. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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