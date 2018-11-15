Yılmaz, "34 ülkede 78 tane Türk şehitliği yer almakta"

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, Dünya haritasına bakıldığı zaman Türkiye'nin yer aldığı konumun dünyanın merkezi olarak görülebildiğini, bu durumun birçok Avrupa ülkesinin dikkatini çektiğini ve ülkemiz için olumsuz olabilecek hareketlere sebep olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkiye'nin Etki Sahası” başlıklı konferansta, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Dünya haritasına bakıldığı zaman Türkiye'nin yer aldığı konumun dünyanın merkezi olarak görülebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, bu durumun birçok Avrupa ülkesinin dikkatini çektiğini ve ülkemiz için olumsuz olabilecek hareketlere sebep olduğunu söyledi.

Türkler olarak genel anlamda yabancı devletlere ve o ülkelerde yaşayan insanların yaşamlarına ilgi duyup onlara özendiğimize işaret eden Yılmaz, yaşamış olduğu deneyimlerden yola çıkarak aksine birçok ülkede de Türklere hayranlık duyulduğunu ve 34 ülkede 78 tane Türk şehitliği yer aldığını sözlerine ekledi. Öğrencilere, Türk etki sahasının dünyanın her yerinde karşılarına çıkabileceğini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, gelişen olaylarla birlikte bunun bazen olumlu bazen de olumsuz bir şekilde olabileceğini söyledi. Avrupa, Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinde gittiğini ve Türkçe dili ile çoğu zaman insanlar ile anlaşabildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, bunun sebebini ise Türk dilinin etkisinden kaynaklandığı şeklinde açıkladı.

Osmanlı veya daha eski zamanlarda göç eden Türkler ile ilgili çok hikayelere şahit olduğunu dillendiren Ayhan Nuri Yılmaz, bunlara lalenin Avrupa serüveni, Hollanda'daki Türkiye adlı köyü, Belçika'da her yıl Türk bayraklı Festivalleri örnek göstererek Türkiye'nin etki sahasının ne kadar geniş olduğunun altını çizdi. Hikayelerimizin önemini vurgulayan Yılmaz, Türk toplumunun bu hikayeleri dinleyerek ecdadımızın yaşamış olduğu zorlukları bilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksi halde hayran olduğumuz ve özendiğimiz yabancı insanların hikâyelerini dinlemek zorunda kalacağımız uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak konferansını sonlandırdı.

Programa; Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yemenici, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.