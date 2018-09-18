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Yol çalışmaları son hızla devam ediyor

Akçakoca Belediyesi tarafından yaklaşan kış öncesi başlatılan cadde ve sokaklar da kilit parke taşı döşeme işi tüm hızıyla devam ediyor.


Fen İşleri Birimine bağlı ekiplerin, şuan ilçenin farklı bölgelerinde kilit parke, yol, kaldırım ve sert zemin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Bizim önceliğimiz altyapı sorunlarını tamamen çözdüğümüz yerlerde, üst yapı hizmetlerini tamamlamaktır. Bu çalışma kapsamında ; Osmaniye mahallesi Kuzgun sokak ( Doğancılar mevkii ) çamur ve tozdan kurtarılacaktır. Bunlara ilave olarak da diğer geri kalan mahalle ve sokaklar tümüyle düzenlenip vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Yapılan parke çalışması program dahilin de gerekli olan mahallerde de devam edecektir” diye konuştu.

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