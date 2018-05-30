Yol çalışmalarına ağırlık veriliyor

Ekiplerin büyük bir kısmı farklı noktalardaki çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz dönemi ile birlikte alt-üst yapı ile yol açma çalışmalarına yoğunluk verdi. Yeni çevre yollarının açılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile iş birliği içinde devam eden çalışmalar kapsamında Dereli Tütüncü Mahallesinin D-100 ile bağlantısını sağlayacak yolda son aşamaya gelindi. Açma işlemi sonrası asfaltlama çalışmalarının başlayacağı belirtilen yol alt yapısı ile de kullanıma hazırlanıyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çakırlar Mahallesi ile D-655 arasındaki bağlantıyı sağlayan yolu da asfaltlamaya başladı. Yol boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında mıcır serme ve sıcak asfalt uygulamaları kısa süre içinde bitirilecek.