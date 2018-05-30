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30 Mayıs 2018 17:47

Yol çalışmalarına ağırlık veriliyor

Düzce Belediyesi yaz döneminin başlaması ile birlikte alt-üst yapı ve yol çalışmalarına ağırlık verdi.

Yol çalışmalarına ağırlık veriliyor

30 Mayıs 2018 17:47

Ekiplerin büyük bir kısmı farklı noktalardaki çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz dönemi ile birlikte alt-üst yapı ile yol açma çalışmalarına yoğunluk verdi. Yeni çevre yollarının açılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile iş birliği içinde devam eden çalışmalar kapsamında Dereli Tütüncü Mahallesinin D-100 ile bağlantısını sağlayacak yolda son aşamaya gelindi. Açma işlemi sonrası asfaltlama çalışmalarının başlayacağı belirtilen yol alt yapısı ile de kullanıma hazırlanıyor.


Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çakırlar Mahallesi ile D-655 arasındaki bağlantıyı sağlayan yolu da asfaltlamaya başladı. Yol boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında mıcır serme ve sıcak asfalt uygulamaları kısa süre içinde bitirilecek.




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