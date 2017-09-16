Yol inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Akçakoca ilçesinde yapımı devam eden sahil yolu inşaatında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının yapıldığı Paşalar köyü bölgesinde fore kazık çalışması yapıldığı sırada tonlarca ağırlıktaki inşaat demirinin altında kalan tır sürücüsü Hasan Aksoy, olay yerinde feci şekilde can verdi. Jandarma olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazada ölen kamyon şoförü Hasan Aksoy’un Akçakoca Kamyoncular Kooperatifi üyesi olduğu, Uğurlu köyünde ikamet ettiği bildirildi.