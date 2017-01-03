Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 16:26

Yol ortasında bırakılan otomobil polisi harekete geçirdi

Yol ortasında bırakılan otomobil polisi harekete geçirdi

03 Ocak 2017 16:26

Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde yol ortasına bırakılın çalışır vaziyetteki otomobil polisi alarma geçerdi. Yapılan incelemede iki kardeş arasında yanlış anlaşılmadan otomobilin ortada kaldığı tespit edildi.
Düzce’nin en hareketli yerlerinden olan Atatürk Bulvarı ışıklı kavşağa yakın noktada yol ortasında çalışır vaziyette bırakılan 16 YG 150 plakalı araç paniğe neden oldu. Aracın uzun süre yol ortasında çalışır vaziyette beklediğini gören vatandaşlar, ise durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin yaptığı sorgulamada aracın 5 gün önce Bursa’dan kiralandığı anlaşıldı. Trafik polisi kiralama şirketini arayarak kiralanan aracın yol ortasında çalışır vaziyette olduğunu kime kiraladıklarını sordular. Kiralama şirketi aracı kimin kiraladığını ve telefonunu polis ekiplerine bildirdi.
Polisin aradığı cep telefonundan Suat T. isimli inşaat ustası çıktı. Suat T., koşarak aracının başına geldi ve durumu polise aktardı. Suat T. “Kardeşimle birlikte aracın içindeydik. Ben inip bankaya yetişiyorum sende arabayı al uygun bir yere götür dedim. Ancak kardeşim anlamamış olacak ki benimle araçtan inmiş” dedi. Ardından polis kontrolünde araç uygun bir yere çekilerek cezai işlem uygulandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç