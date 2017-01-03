Yol ortasında bırakılan otomobil polisi harekete geçirdi

Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde yol ortasına bırakılın çalışır vaziyetteki otomobil polisi alarma geçerdi. Yapılan incelemede iki kardeş arasında yanlış anlaşılmadan otomobilin ortada kaldığı tespit edildi.

Düzce’nin en hareketli yerlerinden olan Atatürk Bulvarı ışıklı kavşağa yakın noktada yol ortasında çalışır vaziyette bırakılan 16 YG 150 plakalı araç paniğe neden oldu. Aracın uzun süre yol ortasında çalışır vaziyette beklediğini gören vatandaşlar, ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin yaptığı sorgulamada aracın 5 gün önce Bursa’dan kiralandığı anlaşıldı. Trafik polisi kiralama şirketini arayarak kiralanan aracın yol ortasında çalışır vaziyette olduğunu kime kiraladıklarını sordular. Kiralama şirketi aracı kimin kiraladığını ve telefonunu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin aradığı cep telefonundan Suat T. isimli inşaat ustası çıktı. Suat T., koşarak aracının başına geldi ve durumu polise aktardı. Suat T. “Kardeşimle birlikte aracın içindeydik. Ben inip bankaya yetişiyorum sende arabayı al uygun bir yere götür dedim. Ancak kardeşim anlamamış olacak ki benimle araçtan inmiş” dedi. Ardından polis kontrolünde araç uygun bir yere çekilerek cezai işlem uygulandı.