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24 Ağustos 2018 05:54

Yol verme kavgasında silahlar konuştu

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı köyde meydana gelen yol vermeme kavgası büyüdü, silahlar çekildi.

Yol verme kavgasında silahlar konuştu

24 Ağustos 2018 05:54

Ayırmaya çalışan 3’ü aynı aileden 4 kişi yaralandı. Failler ise kaçtı.


Olay; Gece saatlerinde Gölyaka İlçesi’nin Şaziye Köyü’nde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz şahıslar önce yol verme kavgasına başladılar. Kavganın büyümesi üzerine kahvehanede oturan vatandaşlarda kavgayı ayırmak için şahısların yanına gittikleri sırada, kavga eden şahıslardan birisi silahını ateşleyerek aynı aileden Ersoy D., Mensur D., Mehmet Ali D. ve Mustafa N.’yi yaraladı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldılar.


Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, silahla 4 kişi yaralayan failler ise olay yerinden kaçtı.


Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.




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