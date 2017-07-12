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12 Temmuz 2017 11:52

Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı

İstanbul’a seyir halindeki otobüste bir yolcu ön camda bulunan Türk Bayrağı’nı indirmek istedi.

Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı

12 Temmuz 2017 11:52

Önce otobüs şoförü ardından da yolcularla tartışan yolcu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince yakalandı. Yolcu, linç edilmekten jandarma tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Düzce Tem Otoyolü Gölyaka kavşağında meydana geldi. Zonguldak’tan kalkan şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul’a hareket etti. Otobüsün ön camında bulunan Türk Bayrağı’nı fark eden bir yolcu, bayrağı indirmek istedi. Otobüs şoförünün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da tepkisi üzerine ormanlık alana kaçmaya çalışan Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki A.D.İ., jandarma ekiplerince yakalandı. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olay sonrası linç edilmekten kurtarılan A.D.İ., ifadesi alınmak üzere Otoyol Büro Amirliği’ne getirildi.


A.D.İ., işlemlerinin ardından Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk sorgusunda üzerinden kimlik çıkmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini söyleyen A.D.İ., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile “Türk Bayrağı Kanunu’namuhalefet, Devletin Egemenlik ve Bağımsızlığını Alenen Aşağılama” suçlaması ile göz altına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen A.D.İ.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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