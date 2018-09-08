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08 Eylül 2018 15:54

Yoldan çıkan otomobil ağaçların arasına daldı

TEM otoyolu Düzce kesiminde yoldan çıkan otomobil, çam ağaçlarının arasına daldı.

Yoldan çıkan otomobil ağaçların arasına daldı

08 Eylül 2018 15:54

Kazada yaralanan olmazken, aracın içinde kısa süre mahsur kalan sürücü polisin yardımıyla çıkarıldı.


Kaza, öğleden sonra TEM otoyolunda Düzce’nin Gümüşova ilçesi rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Y.C.A. idaresindeki 06 ESY 33 plakalı otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki çam ağaçlarının arasına daldı. Otomobil birçok çam ağacını devirirken, sürücü ağaçların kapıları sıkıştırması sonucunda aracın içerisinde mahsur kaldı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.




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