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11 Temmuz 2018 16:30

Yolu yenilenen halk Başkan Yemenic’ye teşekkür etti

Hayalim Kent sitesi sakinleri adına Gülten Tekin Özdeş ve Nuran Badanoz sitenin yolunu yenileyen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’ye teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.

Yolu yenilenen halk Başkan Yemenic’ye teşekkür etti

11 Temmuz 2018 16:30


Yol çalışmalarını kentin her noktasında hissettiren Akçakoca Belediyesi dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Mesai gözetmeksizin çalışan ekipler bozuk ve deforme olmuş caddelerde yol yenileme çalışmaları ile takdir topluyor.


Hayalim Kent sitesinin yolunun yenilenmesinden dolayı Başkan Yemenici’ye site sakinleri adına ziyarete gelen Gülten Tekin Özdeş “ Yaptığımız müracaat sonrası sitenin yolunda çalışma başlatıldı ve hızlı bir şekilde yol yeni haliyle hizmete açıldı. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese sitemiz adına teşekkür ediyoruz" diye ifade etti.




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