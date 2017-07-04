Yönetim kurulu Silikon Vadisine gidiyor

Düzce’de bilimsel araştırmaların merkezi haline gelecek TEKNOPARK’ın giderek geliştirilmesi ve AR-GE çalışmalarının planlaması amacıyla çeşitli inceleme gezileri planlanıyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş konu hakkında yaptığı açıklamada dünyanın teknoloji üretim merkezi olan Silikon Vadisi’ne gideceklerini belirterek “Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan, dünyanın en büyük teknoloji geliştirme merkezi olan Silikon Vadisine yapacağımız inceleme gezisi sayesinde Düzce’de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ilklere imza atma potansiyelini artırmak üzere çalışmalar yapmak istiyoruz. Tüm Türkiye’de içine girilen kalkınma sürecine paralel olarak sanayi alanında yaşanan yenilenme ve gelişmeye katkıda da bulunmak istiyoruz. TEKNOPARK’ın Silikon Vadisinin bir benzeri şeklinde geliştirilmesi ve büyümesi adına yapacağımız girişimleri değerlendireceğimiz bir gezi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.