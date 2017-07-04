Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Hakan Ç. İle Barış Y. kamp yapmak için Kaplan Dede dağlarına doğru yola çıktı. İlerleyen saatlerde sis bastırması nedeni ile geri dönmek isteyen iki arkadaş yönlerini kaybedince paniğe kapıldı. Ne yapacaklarını şaşıran 2 arkadaş kaybolmalarının şokunu üzerilerinden atmalarının ardından 112 acil çağrı merkezini arayarak kaybolduklarını bildirdiler.

Yapılan ihbar doğrultusunda devreye AFAD ekipleri girerek özel ekip kuruldu. Arama tarama faaliyetlerini sürdüren AFAD ekipleri Barış Y. İle Hakan Ç. Y’i Aybaşı Köyü Dededüzü ve Kaplan Dede dağı mevkiinde aramaya başladı. Ekipler 2 maceraperest arkadaşa Kaplan Dede dağlarında ulaştı. İki şahıs sağlık kontrollerinde geçirilmesinin ardından ilçe jandarma komutanlığına teslim edildi.