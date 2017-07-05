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05 Temmuz 2017 14:04

YÖS Sınavı Düzce Üniversitesi’nde ve Yunanistan’da gerçekleştirildi

Yabancı uyruklu öğrencilerin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Düzce Üniversitesinde eğitime hak kazanabilmeleri için düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı” (YÖS), Düzce Üniversitesi’nde ve Yunanistan’ın Gümülcine kentinde yapıldı.

YÖS Sınavı Düzce Üniversitesi’nde ve Yunanistan’da gerçekleştirildi

05 Temmuz 2017 14:04


Toplam 158 yabancı uyruklu öğrencinin başvuruda bulunduğu, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan sınavda adaylara; Matematikten 30, Genel Yetenek ve Genel Kültürden 10’ar soru soruldu. Toplam 50 soruluk sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin 231’i lisans ve 188’i ön lisans olan toplam 419 kontenjanına başvuru yapabilecek.


Sınav sonuçları, Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Duyuru/14129/01_07_2017-tarihinde-yapilan-duzce-universitesi-yurtdisindan-ogrenci-secme-sinavi-sonuclari internet adresinden yayınlanmış olup adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sınav sonuç belgesine ulaşabilecekler.




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