YÖS Sınavı Düzce Üniversitesi’nde ve Yunanistan’da gerçekleştirildi

Toplam 158 yabancı uyruklu öğrencinin başvuruda bulunduğu, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan sınavda adaylara; Matematikten 30, Genel Yetenek ve Genel Kültürden 10’ar soru soruldu. Toplam 50 soruluk sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin 231’i lisans ve 188’i ön lisans olan toplam 419 kontenjanına başvuru yapabilecek.

Sınav sonuçları, Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Duyuru/14129/01_07_2017-tarihinde-yapilan-duzce-universitesi-yurtdisindan-ogrenci-secme-sinavi-sonuclari internet adresinden yayınlanmış olup adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sınav sonuç belgesine ulaşabilecekler.