Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret edip teşekkür ettiler.

Düzce Valiliği tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajans tarafında desteklenen Hareketli Çocuklar projesi kapsamında 15 öğrencisi Yunanistan ve Ramanya’nın farklı şehirlerinde 1 aylık dönemler halinde Avrupa gönüllü hizmeti yapma fırsatı buldular. Öğrenciler; hastanelerdeki çocukları ziyaret etme, çevresel etkinlikler, okullarda Türk kültürünün tanıtılması gibi gönüllü faaliyetlerde bulundular.

Yurda dönen öğrenciler Vali Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Vali Zülkif Dağlı ise proje ile ilgili şu bilgileri aktardı; “15 gencimizi 2 ülkeye gönderdik ve bir ay kaldılar. Gittikleri ülkelerde kültürel faaliyetlerde bulundular, çevreyi tanıma fırsatı buldular. Küçük işlerde kurumlarda görev aldılar. Örneğin huzur evinde yardımcı olma imkanı buldular. Valilik olarak bu programa akredite olduk. Öğrenci gönderen ve alan durumdayız şu anda. 15 Üniversite öğrencimi bundan yararlandı.”

Hedef daha fazla öğrenci göndermek

Vali Zülkif Dağlı bu yıl ise daha fazla öğrenciyi yurt dışına göndermeyi hedeflediklerini belirterek “2018 yılı için 3 proje daha yaptık. Toplam 90 kişi kapsayacak. Azami 90 askeri 50-60 öğrencimizi yine göndereceğiz. Bunların tamamı Avrupa Birliği imkanları ile karşılanıyor. Biz valilik olarak öğrencilerimizi seçiyoruz, projeyi biz yapıyoruz, projeyi ulusal ajansa gönderiyoruz, öğrencilerimizin pasaport işlemlerini biz yapıyoruz, ceplerine harçlıklarını veriyoruz gidip böylesine güzel bir hizmeti yapıyorlar. Bir ay bile yurt dışında bulunmak güzel bir tecrübe. Bu sayıyı biz arttıracağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Vali Zülkif Dağlı öğrencilerle sohbet havasında yurt dışında yaşadıkları dinledi.