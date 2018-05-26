Yurt yangınından etkilendi “Hayata açılan kapı’” projesini yaptı

sınıf öğrencisi Beyza Rana Dağ, 2016 yılında Adana’da meydana gelen yurt yangınından etkilenerek “Hayata açılan kapı” projesini yaptı. Yangın çıktığında acil çıkış kapıları kilitli olsa bile otomatik olarak açılıyor.

2016 yılında Adana Aladağ’da meydana gelen ve Türkiye’yi ayağa kaldıran yurt yangınında 10 öğrenci 12 kişinin hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeninin fazla olmasının yangın merdiveni kapısının kilitli olması gösterilmişti. Bundan etkilenen Düzce Hürriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beyza Rana Dağ’da, böyle acıların bir daha yaşanmaması için yangın anında acil çıkış kapılarının otomatik açılmasını sağlayan, binadakileri lamba ve alarm ziliyle uyaran “Hayata açılan kapı” ismini verdiği projeyi yaptı.

Beyza, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Kursunda tasarlayıp programladığı bu çalışmada, alev sensörü ateş ya da alev algıladığında belirlenen süre kadar led lamba yanıp sönmekte, zil çalmakta ve 3 acil çıkış kapısı otomatik açılmakta. Eğer ortamda alev yoksa acil çıkış kapıları kapanmakta.

Beyza Rana Dağ, “Benim projem can ve mal kayıplarına engel oluyor, insanların hayatlarını kurtarıyor. Yaşamlarını devam ettirmelerine neden olduğunu için Hayata Açılan Kapı” dedi.

Hürriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Abdullah Birol, öğrencilerin yeteneklerini ve aldıkları eğitimde öğrendiklerini kullanarak insanlığa yararlı projeler ürettiklerini belirterek “Bilişim derslerinde yazılıma dayalı kodlama ve robotik çalışmaları yapıyoruz. Bu verdiğimiz eğitimler sonunda robotik projeler haline dönüştürüyoruz. Öğrenciler hayal ettikleri ürünleri, çeşitli sensörler, motorlar, devreler ilave ederek gerçekleştirmiş oluyor. Bu noktada iki öğrencimiz hayata açılan kapı sistemi geliştirdi. Sosyal bir proje. Bizi mutlu eden tarafı ise insanlığa yararlı bir proje olması” ifadelerinde bulundu.