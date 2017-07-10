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10 Temmuz 2017 16:28

Zabıta denetimleri artırıyor

Düzce Belediyesi tarafından yayalaştırma projesi kapsamında araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinde denetimler devam ediyor.

Zabıta denetimleri artırıyor

10 Temmuz 2017 16:28

Caddede motosiklet ve bisiklet kullanımının da yasaklanması ile denetimler sıklaştırıldı.


Düzce Belediyesi tarafından uygulamaya konulan “İstanbul Caddesi Yayalaştırma Projesi” kapsamında geçtiğimiz günlerde yasağın kapsamı genişletilmiş, caddenin araç trafiğine kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği saatlerde yayalar için tehlike oluşturan bisiklet, motosiklet, mobilet ve elektrikli araçların da cadde üzerinde kullanımı yasaklanmıştı. Yasağın genişletilmesi ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de araç kullanıcıları üzerince sıklaştırılan denetimler sayesinde cadde üzerinde vatandaşların hareketini engelleyecek ve can güvenliğini tehlikeye atacak durumların tamamen ortadan kaldırılması sağlanıyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde herhangi üzücü bir olayın yaşanmaması için oluşturulan denetim noktalarında teyakkuzda bulunmaya devam edecek.




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