Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı besin tüketmesi amacıyla denetim ve inceleme çalışmalarına devam ediyor. Gıda konusunda titiz çalışmalarını sürdüren Zabıta ekipleri şehir merkezinde belirlenen bazı marketlere gıda denetimi düzenledi. Başta süt, süt ürünleri olmak üzere kırmızı - beyaz et ve türevlerini inceleyen ekipler yönetmeliğin öngördüğü çerçevede satışa sunan gıda ürünlerini inceledi. Son tüketim tarihi konusunda herhangi bir uyumsuzluğa rastlamayan ekipler duyarlı işyeri sahiplerine teşekkür etti. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada gıda konusunun büyük öneme sahip olduğu belirtilerek “vatandaşlarımızın tüketimine sunulan çeşitli gıda ürünlerini yakından takip ediyoruz. Denetim çalışmalarımız belli periyotlarla devam edecek. Gıda sektöründe çalışan esnaflarımıza bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.