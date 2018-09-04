Zabıta teşkilatı 192. yılını kutluyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve zabıta personeli ilk olarak Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar’ın da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Ay vatandaşı ikna etmenin önemi ve yasaların tanıdığı yetki kapsamında görevlerin icra edilmesine vurgu yaparak “Zabıta teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hepinizi kutluyor, tebrik ediyorum. Biliyorsunuz belediyenin vatandaşla temas ettiği nokta zabıtalarımızdır. Zabıtamızdan benim beklentim, isteğim şudur; vatandaşa eşit davranmanız. Kesinlikle hiç kimseyi kayırmak yok, herkese eşit muamele yapacaksınız. Bazı insanlarımızı korurken bazılarının haklarını çiğneyebiliriz. O yüzden tamamen yasaların bize verdiği yetkiye dayanarak vatandaşımızla iyi geçinerek onları hor görmeden, kaldırım işgaline müdahale etmeliyiz. Bu konularda vatandaşları bilgilendirerek işimizi yapmamız gerekiyor. Ayrıca gürültü kirliliği gibi bir durum var. Geç saatlere kadar müzik sesi olan yerler var. Şehirdeki bütün konulara zaten hakimsiniz. Bu çerçevede huzuru ve şehir güvenliğini sağlayacağınıza inanıyorum. Zaten bugüne kadar yaptığınız çalışmalarınızdan memnunum. Mesela kaldırıma araç park edilmesi konusunda asla taviz vermemenizi istiyorum. Vatandaş memnuniyeti bizim için en önemli unsurdur. Bunu unutmayalım. Bu vesile ile kuruluş yıl dönümünüzü bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Zabıta Teşkilatının tarihi ve haftası hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Kahraman da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Osmanlı döneminde Zabıta teşkilatı İhtisap Nazırı olarak geçiyor, daha sonra 4 Eylül 1826’dan sonra Zabıta memurluğu olarak anılıyor. İhtisap Nazırı o zaman Zabıta müdürü, İhtisap Neferi de Zabıta memuru olarak düzenlenmiş. Bu yıl da Allah izin verirse 192. Kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. Zabıta aslında yokluğunda belli olan bir teşkilat, şehrin huzuru, sağlığı, ulaşımı, vatandaşlara yardımı her şeyiyle ilgilenen görünür, görünmez her şeye müdahale eden ama çok gözle görünmeyen bir teşkilattır. Biz arkadaşlarımızla Düzce’de elimizden geldiği kadar insanların rahat ve huzurlu yaşaması için ortaya çıkan aksaklıklara anında müdahale ediyoruz, şikayetleri gidermeye çalışıyoruz. Bunda siz değerli başkanımızın ve başkan yardımcımızın çok desteği var. Yapılan işte başarı bu şekilde sağlanır zaten. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz.”

Zabıta Müdürlüğü ziyaretin ardından Başkan Yardımcıları Miktat Çelebioğlu, Özgür Sağlam ve belediye çalışanları ile şehir merkezinde gezerek esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.