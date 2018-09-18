Zabıta ve itfaiye haftası kutlandı

Düzce Belediyesi Nikah Salonu'nda İtfaiye ve Zabıta Haftası dolayısıyla Bem-Bir-Sen Sendikası Düzce Şubesi tarafından program düzenlendi.

İtfaiye ve Zabıta haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ”İtfaiyemiz ve Zabıtamız belediyemizin öncü kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, Osmanlı'dan bize miras kalmış iki tane kuruluşumuzdur. Arkadaşlarımızın çalışmalarını takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “Halkımız için var olan, var olmanın bilinciyle halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün hizmet kalitesini arttıran bir anlayış içinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Açıklamalarda bulunan İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise, “İtfaiyecilik kutsal, onurlu ve duygu içeren bir meslektir. Herkesin kaçtığı ortamlardan itfaiyeciler ciddi anlamda hayati risk taşıyarak, kendilerini riske atarak kurtarma hizmetlerini yürütmektedirler. İtfaiyecilikte önce canan sonra can. Önce karşıdakinin canı ve malı sonrasında kendi canımız ön plana çıkmıştır” diye konuştu.