Zabıta ve itfaiye personeli sınava girdi

Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü için düzenlenen görevde yükselme eğitimleri sonunda devam zorunluluğuna uyarak eğitim alan personeller için sınav düzenlendi. Meclis salonunda yapılan sınavda ter döken personellerden yeterli puanı alanlar ‘itfaiye çavuşu', ‘zabıta amiri' ve ‘zabıta komiseri' olarak görevlerine devam etmeye hak kazanacak. Düzce Belediyesi tarafından personel donanımını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, İtfaiye Müdürlüğünün tarihinde ilk kez olurken Zabıta Müdürlüğü için de 2002 yılından sonra ilk kez yapıldı. Sınav sonuçlarının yaklaşık 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.