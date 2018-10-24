Zagreb Üniversitesi öğretim üyesi konferans verdi

Dr. Ekrem Auevı, "Bosna-Hersek'te Fransisken Papazların Birbirine Gizli Yazdıkları Mektuplarda Öteki" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayram, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem auevı'i Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kendisinin bir Türkolog olduğunu ve yarım asra yakın da Türk edebiyatında araştırma ve incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Türk dizilerinin kültürel etkisinden de bahseden Prof. Dr. Genç, Zagreb Üniversitesi'nde bulunan Türk Dili bölümünde 100 öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin ülkemizde oluşturulan kaliteli diziler sayesinde Türkçe'ye yöneldiklerini ifade etti. Konferansın herkese yararlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. İlhan Genç, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Prof. Dr. Ekrem Auevı, Bosnalıların üç farklı millete ayrıldığını belirtti. Ortaçağ döneminde Latin medeniyetine girenlere Hırvat, Bizans medeniyetine girenlere Sırp, Osmanlı döneminde İslam medeniyetine girenlere ise Boşnak denildiğini ifade eden davetli konuşmacı, bu grupların kendi aralarında sürekli bir çekişme yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Bosna-Hersek'te Fransisken papazların birbirine gizli yazdıkları 204 mektubun yer aldığı bir kitabı, 1996 yılında yayınladığını dile getiren Prof. Dr. Ekrem auevı, bu mektuplarda; Türkleri olumsuz sıfatlarla nitelendirdiklerini, ancak imparatorluk ve padişah hakkında hiçbir olumsuz söyleme yer vermediklerini belirtti.

Bosna-Hersek'te Fransisken papazlarının Türklere karşı yaptıkları propagandalardan da bahseden Prof. Dr. auevı, 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı'ndan sonra Hristiyanlara verilen haklardan dolayı Müslümanların bir takım eylemlerde bulunduklarını söyledi. Düzce Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekrem auevı, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.