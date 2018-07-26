Ziraat odası başkanları Akçakoca’da toplandı

Ziraat odası başkanları, 2018 yılı fındık sezonunun açılmak üzere olduğunu bunun üzerine fındık bahçelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve yapılması gerekenler döküman olarak hazırlanıp kamuoyuna sunulacak bir rapora dönüştürüldü.

Toplantı boyunca fındık toplamaya erken başlanılmamasına özellikle dikkat çekilirken fındık patoz ücretlerinin 170 lira olarak ödenmesine karar verildi. Patoz ile ilgili tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin çalıştırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması, patoz sırasında fındık çekim işinin yol kenarlarında ve yol üzerinde yapılmaması, trafiğin riske atılmaması ve tehlikeye düşürülmemesi gibi durumlara işaret edildi. Fındık hasadında çalışan işçilerle ilgili de önemli kararların alındığı toplantıda, 12 işçiden az işçi çalıştıran işverenin çavuş parası adı altında herhangi bir ücret ödememesi yönünde karar kıldı. Çavuş dahil 12 ve üzeri tarım işçisi çalıştıran işverenlerin, bahsi geçen grup liderine hasat çalışmalarına dahil olması durumunda günlük iki hasat çalışmalarına dahil olmayıp sadece bahçede bulunduğu suretiyle gayretlendirme, moral-motivasyon, işçi işveren arasında aracılık vazifesini icra etmesi durumunda bir yevmiye karşılığı olarak ücret ödenmesine karar verildi. Ayrıca işverenin çalışan işçilerin yemek ihtiyacını karşılama istek ve arzusu olması durumunda, işçi gruplarında ayrıca aşçı istihdamına yer verilmemesine, aksi durumda mevcut işçilerin sayı gözetmeksizin temizlik ihtiyacına cevap veren şahsa da herkese ödenen ücret ederince ücret ödenmesi yönünde tavsiye kararı alındı. Mevsimlik tarım işçisi adı altında çalışan şahıslardan 16 yaşından küçük olanlar ve 65 yaş üstü emekçileri ve çalışma izni olmayan yabancı işçilerin fındık hasadının icra edildiği bahçelere çalışmak amacıyla getirilmemesine, yabancı uyruklu olup çalışma izni olmayan tüm insanların en kısa sürede kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, çalışma çağında bulunmayan nüfusun eğitim, öğrenim ve adaptasyonu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de irtibata geçilmesi yönünde karar kılındı. Ayrıca fındıkta küflenme ve aflatoksin oluşumunu önlemek için özellikle hasat yapılan fındıkların naylon çuvallarda bekletilmemesi yönünde sonuç çıktı. Son yıllarda fındık üzerinde önemli oranda olumsuz etkisi olan ve zarara neden olan külleme ve Amerikan beyaz kelebeği gibi hastalık ve zararlılar ile verilen mücadelenin ortak çalışma içerisinde olması gerektiği yönünde kararı alındı. Ayrıca fındık toplama dönemi sonrasında üreticilerin serbest piyasanın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, lisanslı depoculuk yönetmeliğinin bir an önce üreticilerin ilgisini ve talebini sergilecek şekilde revize edilerek devreye sokulması gerektiğine karar verildi. Ayrıca fındık üreticisi için en önemli konu olan hasat öncesi dönemde fındık fiyatının hala belli olmaması bir sorun olarak öne sürüldü. Bunun yanı sıra tüm illerde rekolte çalışmaları tamamlandığı halde rekoltenin ne kadar olacağıyla ilgili kurumlar tarafından henüz bir açıklama yapılmaması da bir olumsuzluk olarak değerlendirilerek, fındık rekoltesinin bir an önce kamuoyuna açıklanması istendi.