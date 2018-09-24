Ziraat Odasından aşure ikramı

Düzce Ziraat Odası Muharrem ayı dolayısıyla Burhaniye Cami önünde aşure dağıttı

Düzceli çiftçilerin ürettiği mahsullerden yapılan aşureler hem Cami cemaatine hem de Cami önünden geçen vatandaşlara ikram edildi. Düzce Ziraat odası başkanı Ramazan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ikram edildi. Dağıtılan aşure ile ilgili açıklama yapan Ramazan Öztürk "Düzce ili çiftçilerimizin ürettiği mahsuller den yapılan aşureyi Muharrem ayı Dolayısıyla vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Bu nedenle de paylaşım ayı olan Muharrem ayında hem düzce ili çiftçilerimizin mahsulünü hem de o mahsuller den yapılan aşureyi dağıttık'' dedi.