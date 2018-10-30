1. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar sempozyumu

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlen "I. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar" Sempozyumu, birçok özel etkinlik buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin sunumlarıyla bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağı sempozyum, birbirinden renkli etkinliklerle kentin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde, 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun en renkli konuklarından biri, Osmanlı şehir tarihi, siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili konularda çok sayıda makalesi ve kitabıyla Osmanlı tarihine ışık tutan, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil olacak. Diğer taraftan sempozyumla eş zamanlı gerçekleştirilecek resim, fotoğraf ve tuğra sergileri, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkararak katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturacak.

Sempozyumda Osmanlı'nın en eski ve en büyük saraylarından birine ev sahipliği yapan Edirne'de, “Saraylar” teması altında, mimariden edebiyata, yönetimden günlük yaşama değin birçok konu ekseninde Osmanlı Sarayları, dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarla birlikte ele alınacak. Sempozyum kapsamında açılacak sergilerde, Balkanlar'ın büyük ressam ve şairi Ethem Baymak'ın “Resim Sergisi”, Türkiye'nin önde gelen tuğrakeşlerinden İsmet Keten'in “Tuğra Sergisi” ve ödüllü fotoğraf sanatçısı Rasim Sezen'in “Fotoğraf Sergisi”, Balkan Kongre Merkezi Fuaye'sinde sempozyum boyunca yerini alarak, sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Eserlerle birlikte sanatçılarının da sanatseverlerle buluşacağı sergilerde, ziyaretçiler, birbirinden değerli eserleri yakından inceleyerek usta sanatçılarla tanışma ve sohbet etme imkanı bulabilecek.