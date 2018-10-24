'1. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar' sempozyumuna doğru

Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar' sempozyumu için geri sayım başladı.

1-2 Kasım tarihlerinde, Osmanlı'nın en eski ve en büyük saraylarından birine ev sahipliği yapan Edirne'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyumda, “Saraylar” teması altında, mimariden edebiyata, yönetimden günlük yaşama birçok konu ekseninde Osmanlı Sarayları ele alınacak.

Yönetim, ekonomi, mimari, sanat, tarih, edebiyat ve yaşam gibi birbirinden farklı konuların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacağı sempozyum, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Romanya Ovidius Üniversitesinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek. Sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcı, sözlü bildiri ve poster sunumlarıyla katılarak, bilim dünyasına katkı sunacak.

Sempozyumun Onursal Başkanlığı'nı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Romanya Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina ve Kosova Priştine AAB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lulzim Tafa, Sempozyum Başkanlığı'nı ise Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler üstlenecek. Etkinliğin düzenleme kurulunda Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Doç. Dr. Semiha Kartal, Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, Dr. Öğretim Üyeleri Esin Benian, Filiz Umaroğulları, Sadullah Yıldırım, Selin Arabulan, Tülay Canıtez, Öğr. Gör. Hakan Selim Akıncı, Arş. Gör. Arif Mısırlı, Arş. Gör. Tuba Hatipler Çibik ile Refike Sülçevsi, Salih Şenol ve Hüseyin Tok yer alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Sempozyum Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, "Küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti, hızlı bir yükselişle kısa sürede imparatorluğa dönüşerek yaklaşık 600 yıl boyunca varlığını korudu. Bu imparatorluğa bir asır boyunca başkentlik yapan ve İstanbul'un fethini hazırlayan Edirne, bütün Osmanlı şehirlerinden farklı ve özel bir konumda bulunuyor. Bu düşüncelerle temellerini attığımız sempozyumumuzla, Osmanlı Devleti'nin tarihi, sosyo-ekonomik yapısı, günlük yaşantısı, mimarisi, teşkilat yapısı gibi konulara yani kısacası Osmanlı medeniyet ve kültürüne bilimsel bir zeminde dikkat çekmeyi ve katkı sağlamayı amaçladık. Traklar'dan bu yana çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, en son İstanbul'u ve Adriyatik'e kadar tüm Balkanlar ile Avrupa'yı fethetmiş Osmanlı medeniyetinin tohumlarının atıldığı ve filizlendiği yer olan Edirne'de böylesine önemli bir bilimsel çalışmayı gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her medeniyetin bıraktığı izler gibi dünyanın en mütekamil medeniyetlerinden biri olan Osmanlı medeniyeti de Edirne'ye incelikli izler ve eserler bıraktı. Sempozyumla, bu izleri derinlemesine inceleyerek, Edirne'nin her geçen biraz daha gün gün yüzüne çıkan tarihi zenginliklerine ve bu zenginliklerin tanıtılmasına, dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarımızla birlikte katkı sunmayı amaçlıyoruz. Osmanlı medeniyetini ve imparatorluğun yönetimde etkili olan Osmanlı Saraylarını tüm boyutlarıyla tanımaya ve anlamaya çalışacağımız I. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar sempozyumuna, konuya ilgi duyan herkesi bekliyoruz" dedi.