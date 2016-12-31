10 yıllık sedir ağaçları yılbaşı için kesildi

Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün destekleriyle tabyalar mevkinde oluşturulan korulukta yer alan 4 adet Lübnan Sediri cinsi ağaç kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kesildi. Yaklaşık 10 yaşında olan ağaçların yılbaşı nedeniyle kesildiği tahmin ediliyor.

Barış Parkı civarında yer alan ve Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün destekleriyle oluşturulan koruluktan 4 adet ağaç kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından kesildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ağaçları kesen kişi ve kişilerin, vatandaşların kendilerini fark etmeleri üzerine olay yerini terk ettiklerini belirterek, konuyla ilgili şikayetçi olunduğunu söylediler.

Kesilen ağaçların Lübnan Sediri olduğuna dikkat çeken yetkililer, yaklaşık 10 yaşında olan ağaçların yılbaşı için kesilmiş olabileceğini belirtti.