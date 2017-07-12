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12 Temmuz 2017 14:04

15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Atletizm Halk Koşusu koşuldu

15 Temmuz haftası anma programı spor etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Atletizm Halk Koşusu etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Atletizm Halk Koşusu koşuldu

12 Temmuz 2017 14:04


Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün himayesinde 15 Temmuz haftası anma programı spor etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Atletizm Halk Koşusu’ koşuldu. Valilik önünden başlayan koşu, Sarayiçi Şehitliği’ndeki bitiş noktasında son buldu. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından verildi.


Koşuda, erkekler kategorisinde Hasan Tek birinci olurken, Ahmet Ateşli ikinci ve Soykan Baykal üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Ayşegül Gökçe birinci olurken, Simaynur Ergin ikinci, Almina Yıldırım ise üçüncü oldu.


Tören sonunda Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Edirne Valisi Günay Özdemir’e plaket ve 15 Temmuz baskılı t-shirt verdi.




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