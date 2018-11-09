Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Çobanpınar köyünde 476 bin TL değerinde 17 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Çobanpınar köyünde Ö.G. (54) isimli şahsın ticari amaçlı kaçak alkollü içki imal ettiği tespit edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ö.G. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Şahsa ait evin eklentilerinde ve deposunda yapılan aramada 476 bin TL değerinde 17 bin litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.