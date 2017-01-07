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07 Ocak 2017 12:31

18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

07 Ocak 2017 12:31

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında bu yıl 18’ncisi düzenlenecek olan ‘Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 3 (üç) yıldız almaya hak kazanan, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin daha iyi anlaşılması, yurt içi ve yurt dışında tanıtılması ve fotoğraf sanatçılarının Kırkpınar’a olan ilgisinin arttırılması amacıyla düzenlenen 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın başvuruları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışmaya son katılım tarihi ise 19 Mayıs 2017 saat 23.00 olarak belirlendi.
Yarışmada Seçici Kurul görevini ise, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, Fotoğraf Sanatçıları Behiç Günalan, Cengiz Karlıova, İlyas Göçmen yapacak.
Başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na online yapılacak olup, detaylı bilgiye www.edirne.bel.tr ve www.tfsfonlineyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir.
Yarışma sonucunda birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin 750 TL, Edirne Belediyesi Özel Ödülü’nü kazanana bin 500 TL, 3 adet mansiyon ödülünü kazanana 750’şer TL, sergilemeye değer görülen en fazla 33 adet fotoğrafın sahibine de 150 TL para ödülü verilecek.
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 656. Kırkpınar Yağı Güreşleri Festivali 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



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