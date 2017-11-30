19. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında gerçekleştireceği 19. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması başladı. Yarışma jürisinde duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, fotoğraf sanatçısı ve belgesel film yapımcısı Coşkun Aral ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı A. Beyhan Özdemir de yer alıyor.

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 02-08 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Edirne Belediyesi, festival kapsamında düzenlenen 19. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın startını verdi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun da desteklediği fotoğraf yarışması için Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ricasını kırmayan duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler jüri üyesi olmayı kabul etti. Ayrıca fotoğraf sanatçısı ve belgesel film yapımcısı Coşkun Aral ile TFSF Yönetim Kurulu Başkanı A. Beyhan Özdemir’de aynı şekilde yarışmanın jüri üyesi oldu. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz ile fotoğraf sanatçısı Enver Şengül de yarışma seçmelerinde bu ünlü isimlere jüri üyesi olarak eşlik edecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın, ülke genelinde düzenlenen yarışmalar arasında prestijli bir yere sahip olduğunu belirtti. TFSF’nin, ulusal ve uluslararası yarışma standartları kapsamında kesintisiz olarak düzenlenen fotoğraf yarışmalarının her 5 yılda bir yıldızla ödüllendirildiğini kaydeden Gürkan, Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın şuanda 3 yıldıza sahip olduğunu ifade ederek, “Bizim yarışmamızın şu an 19.’sunu yapıyoruz. 3 yıldızla ödüllendirilmiştik. 2019 yılında 20. yarışmamızı düzenlediğimiz takdirde 4. yıldızımızı almaya hak kazanacağız. Bu bir prestijdir. TFSF yarışmalara yıldız verirken, yarışmanın istikrarlı bir şekilde kesintisiz olarak yapılmasına, ödüllerin zamanında hak sahiplerine verilmesine ve tam anlamıyla TFSF’nin belirlediği kurallara uyulmasına bakıyor. Biz bunu tam anlamıyla başardığımız için, Kırkpınar Fotoğraf Yarışmamız Türkiye’de 100’ü aşkın fotoğraf yarışması arasında yıldız almayı hak eden birkaç yarışmadan biri” dedi.

19. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması için başvuruların TFSF’nin sitesinden alınmaya başlandığını ifade eden Gürkan, “UNESCO miras listesinde yer alan Kırkpınar’ın, aynı zamanda da Edirne’nin tanıtımı için Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na büyük önem veriyoruz. Yarışmada derece ve sergileme alan her fotoğraf bu kentin tanıtımına katkı sağlıyor. 2018 yılında değerlendirmesi yapılacak yarışmamımızın jüri üyeliğine ülkemizde ve dünyada çok saygın bir yere sahip değerli üstadımız, fotoğraf duayeni sayın Ara Güler’i davet ettik O’da bizi kırmadı ve yarışmamızda jüri üyesi olmayı kabul etti. Aynı zamanda yine ünü dünyaya yayılmış fotoğraf sanatçısı ve belgesel film yapımcısı Coşkun Aral ve TFSF’nin yönetim kurulu başkanı Beyhan Özdemir de yarışmamızda jüri üyesi olmayı kabul ettiler. EFOD Başkanı Serdar İyiiz ve Edirneli fotoğraf sanatçımız Enver Şengül de yarışmamızda jüri üyesi olarak bize katkı sağlayacaklar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

19. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na başvurular 4 Mayıs 2018 tarihine kadar TFSF’nin sitesindeki yarışmalar bölümünden online yapılabilecek. Her yarışmacının 4 adet fotoğrafla katılabileceği yarışmanın seçmeleri 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak. Yarışmada birinci olan eser sahibine 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Belediye özel ödülünü alacak yarışmacı 2 bin TL ve mansiyon almaya hak kazanacak 3 eser sahibi de bin TL para ödülü kazanacak. Toplamda 40 eserin seçileceği yarışmada sergileme almaya hak kazanacak 33 eser sahibine de 200’er TL ödül verilecek.

Yarışma katılım http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=332 adresinden yapılacak.