2 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Cinali Caddesi'nden Muammer Aksoy Caddesi istikametinde seyreden sürücüsü tespit edilemeyen 22 RD 250 plakalı otomobil ile Osman Akpınar yönetimindeki 34 GJ 548 plakalı hafif ticari araç iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç, kaldırım üstündeki beton elektrik direğine çarparak durabildi. Hafif ticari araç sürücüsü Osman Akpınar, Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 22 RD 250 plakalı otomobilin sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.