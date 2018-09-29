2. Türkiye Günleri Arnavutluk'ta gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü Tiran Temsilciliği ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği işbirliği ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, “2. Türk Günleri” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli belediyelerinin yanı sıra Edirne Belediye Bandosu da katılarak İskender Bey Meydanı'nda konser verdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen, “2. Türkiye Günleri” etkinliğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Haydar Ali Yıldız ve Edirne Dışişleri Temsilciliği görevinden sonra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne atanan Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Tiran'da İskender Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen, “2. Türk Günleri” etkinliğine Edirne Belediyesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Konya Meram Belediyesi, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi ve Trabzon Ortahisar Belediyesi ile Okçular Vakfı katıldı. Meydanda açılan standlarda, illere özgü kültürel eserler, el işlemeleri ve yiyecekler ziyaretçilere sunuldu. Edirne Belediyesinin açtığı stant da Arnavut ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kavala kurabiyesi ve badem ezmesi ikramı yapılan stantta sergilenen Kırkpınar'a özgü heykelcik, minyatür kemer, mis sabunu ve kırmızı dipli mumlar ile aynalı süpürge ziyaretçilerin ilgisini çekti. Arnavut kadınlar özellikle aynalı süpürge konusunda stant görevlilerinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük Edirne Belediyesi standını ziyaret etti.

2. Türk Günleri etkinliğinin başlangıcında konuşma yapan Yıldız, Türkiye Günleri etkinliğinin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim anlamında birliğe beraberliğe, kardeşliğe katkı sağlayacağını söyledi. Yıldız, "Burada Yunus Emre Enstirüsü'nde Türkçe öğrenen Arnavut kardeşlerim var, Türkiye'de üniversitelerde okuyan Arnavut kardeşlerimiz var, Türkiye'den buraya yatırım için gelen iş adamlarımız var. İnanıyorum ki bu birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirdiğimizde kazanan Türkiye ve Arnavutluk olacak, kazanan birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği görevinden sonra Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi olan Murat Ahmet Yörük de konuşmasında, etkinliğe katılan belediye temsilcilerine teşekkür etti. Büyükelçi Yörük, "Biliyorsunuz Türkiye çok köklü bir medeniyete sahip bir ülke. Bu meydanda kurulu stantları gezdiğinizde, burada sunulan el sanatlarını, ürünleri, yöresel lezzetleri tattığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'nin medeniyeti öyle bir medeniyet ki, aynı zamanda geçmişini, köklerini, hiçbir zaman bırakmadan ona olan vefasını ona olan bağlılığını unutmadan günümüzü ve geleceğimizi yakalamayı hedefleyen bir medeniyettir. Ümit ediyorum ki bu etkinlik Arnavut kardeşlerimizin, dostlarımızın Türkiye'yi çok daha derinlemesine ve çok daha yakından tanımasına fırsat verecek bir etkinliktir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Bandosu İskender Bey Meydanı'nda kurulan sahnede muhteşem bir açılış konseri verdi. Balkanlara özgü melodiler yanında birçok eseri de seslendiren Belediye Bandosu izleyenlerden büyük beğeni kazandı. Açılışın ardından Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Demirbaş tarafından, Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Selim Bilginkaya'ya teşekkür plaketi verdi.