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26 Şubat 2018 19:40

20 dakika içerisinde bütün şehir bembeyaz oldu

Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor.

20 dakika içerisinde bütün şehir bembeyaz oldu

26 Şubat 2018 19:40

Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.


Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.



Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor


Edirne’de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir yandan kar yağışının sevincini yaşayan öğrenciler kar topu oynarken, diğer yandan da sürücüler trafikte zorlukla ilerlemeye çalıştı.



Okullar tatil olacak mı?


Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri alarm durumuna geçti. İl genelinde yolların kapanmaması için hazır bekleyen iş makineleri ve kar küreme araçları teyakkuz durumunda.


Öte yandan, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a açılan Kapıkule ve diğer kara sınır kapılarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi. Edirne Valiliği’nden edilinilen bilgiye göre, kar yağışının gece geç saatlere kadar devam etmesi halinde herhangi bir olumsuzluğu mahal verilmemesi için eğitim ve öğretimin tatil edilebilmesinin gündeme alınabileceği belirtildi.




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