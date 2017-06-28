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28 Haziran 2017 15:58

2014 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı iddialı geliyor

2014 yılı, 653’ncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Fatih Atlı, “Bana güvenen insanların inançlarını boşa çıkartmayacağım” dedi.

2014 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı iddialı geliyor

28 Haziran 2017 15:58


Geçen yıl antrenman esnasında sağ arka baldırında yırtılma nedeniyle Kırkpınar’da güreş tutamayan Samsun Ladik Belediyesi Başpehlivanı Atlı, 10-16 Temmuz’da Edirne’de 656’ncısı gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerin’de altın kemeri almak istiyor.


Ramazan ayında iftardan sahura kadar idman yaptığını belirten Atlı, “Şimdi Ramazan bitti normal idmanlarımıza devam ediyoruz. Bol karbonhidratlı besinlerle beslenerek Kırkpınar’a hazırlanıyoruz. Uzun kroslar ve ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Sabah kahvaltımız bol proteinli oluyor. Bütün yiyeceklerimiz doğal. Yumurta, peynir, reçel, balla kahvaltı yapıyoruz. Öğle ve akşam yemeklerinde et, makarna, pilav yiyerek bol karbonhidrat ve protein alıyoruz” diye konuştu.



“Altın kemeri memleketime götüreceğim”


Bu yıl altın kemeri memleketine götürmek istediğini vurgulayan Atlı, “Ben 2006 yılında Başpehlivanlık kategorisinde yer aldım ve 2006 yılından bu yana hep kafaya oynadım. Hedefim her zaman altın kemer almak oldu. Allah bir kaza bela, sakatlık vermediğinde ben sonuna kadar olacağına inanıyorum. Hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Bana güvenen insanların inançlarını boşa çıkartmayacağım. Allah’ta yardım ederse altın kemeri memleketime götüreceğim” ifadelerini kullandı.




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