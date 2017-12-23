‘2017 Hububat Sezonu Değerlendirme’ paneli yapıldı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ve Ulusal Hububat Konseyi (UHK) iş birliğinde; bakanlık temsilcileri, sektör paydaşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla ETB Konferans Salonunda gerçekleştirilen “2017 Hububat Sezonu Değerlendirme Paneli”nde, ülke tarımının mevcut durumu ve geleceği masaya yatırıldı.

"Bölge tarımımız ülkemizin lokomotifi konumunda"

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, panel öncesi yaptığı konuşmasında, "Bölgemiz çeltikte ülkemiz toplam ekim alanının yüzde 46,1’ini oluşturmakta, üretimin yüzde 46,8 ini karşılamaktadır. Buğdayda, ülkemiz toplam ekim alanının yüzde 7,2 sini oluşturmakta, üretimin yüzde 10,7 sini karşılamaktadır. Arpa ve dane mısırda, ülkemiz toplam ekim alanının yüzde 1’ini oluşturmakta, üretimin yüzde 1’ini karşılamaktadır. Bunlarla beraber çeltikten sonra en fazla üretime sahip olan ayçiçek ise ülkemiz toplam ekim alanının yüzde 51,7’sini oluşturmakta ve üretimin yüzde 45,1’ini karşılamaktadır. Bu rakamlar, bölgemizin ülke tarımı için vazettiği önemi ortaya koyan rakamlardır. Marmara bölgesine de bunu uyarladığımızda durum aynıdır" dedi.

"40 bin ton kapasiteli lisanslı depomuz faaliyette"

Öztürk, tarım ürünlerinin pazarlanması noktasında lisanslı depoculuğun önemine değinerek, "Son yıllarda hız kazanan lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda farklı enstrümanları sektöre dahil edecektir. 40 bin ton kapasiteli lisanslı depomuz 2017 yılında faaliyete başlamış ve 37 bin ton alım gerçekleştirmiştir. Birlikte çalışma ve destekleri için TMO genel müdürümüze huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sistemin yaygınlaşması için verilen desteklerin devam etmesi gereklidir. Ulusal ürün ihtisas borsasının kuruluş işlemlerinin tamamlanarak faaliyete geçmesini bekliyor ve destekliyoruz. Bizler hedefimizi ’daha çok iş, daha çok aş’ olarak belirledik. İnsanımıza refahı ve zenginliği getirecek en önemli güç üretici ve üretimle bütünleşmiş olmuş Türk özel sektörüdür" ifadelerini kullandı.