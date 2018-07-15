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15 Temmuz 2018 22:05

2018 Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu hamam geleneğini bozmadı

657’inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna altın kemeri takan Orhan Okulu, ‘hamama gitme’ ritüelini bozmadı.

2018 Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu hamam geleneğini bozmadı

15 Temmuz 2018 22:05


Önce altın kemeri ve kupası ile 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’ne giden Orhan Okulu, sonrasında tellak tarafından bol bol köpüklenerek, iki zorlu günün yorgunluğunu attı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin 2018 yılı şampiyonu Orhan Okulu, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Okulu’yu bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.


Selimiye Camii karşısında bulunan tarihi Saray Hamamı’na giden Okulu, köpük banyosu eşliğinde iki zorlu günün yorgunluğunu attı.




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