2018 Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşleri başladı

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üçüncü ve son gününde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti.

Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00’da

657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin çeyrek final başpehlivan güreşleri öğlen saat 13.00’da başlayacak. Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, Faruk Akkoyun ve geçen yılın son şampiyonu İsmail Balaban yarı finale yükselmek için mücadele edecek.