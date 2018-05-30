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30 Mayıs 2018 14:24

2018 yılının ilk buğdayı Edirne Ticaret Borsası’na getirildi

2018-2019 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

2018 yılının ilk buğdayı Edirne Ticaret Borsası’na getirildi

30 Mayıs 2018 14:24


Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden Cengiz Serez’e ait 2 ton buğday, Engin Zahirecilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Zafer Bahşi tarafından 1,400 TL/kilogram fiyat üzerinden satın alındı.


ETB Meclis Başkanı Fedai Canım üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Cengiz Serez’e günün anısına 100 litre mazot hediye etti. Üyeleri olan Zafer Bahşi ve yeni mahsul buğdayı getiren üreticiyi kutlayarak, bereketli bir yıl dileyen Canım, "Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.




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