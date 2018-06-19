24 Haziran’da oy kullanmaya engel yok

Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, Alo 188 Nolu hattı arayarak hizmet talep eden vatandaşları sedye ya da tekerlekli sandalye ile evlerinden alarak; belediyeye ait 2 hasta nakil ambulansı ve 3 binek araçla oy kullanacakları sandıklara ulaştıracak. Edirne merkezde yaşayan ve sağlık durumundan dolayı oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşların; 24 Haziran’da 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Edirne Belediyesinin 188 No’lu hattı aramaları yeterli olacak.

Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri; oy kullanma süresi boyunca 2 hasta nakil ambulansı ve 3 binek aracı ile görev yapacak. Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinden hastanın durumuna göre sedye yada tekerlekli sandalye ile alınarak, oy kullanacakları sandıklara ulaştırılacak ardından evlerine geri götürülecek.