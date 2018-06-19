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19 Haziran 2018 15:30

24 Haziran’da oy kullanmaya engel yok

Edirne Belediyesi tarafından 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağlık durumu oy kullanmaya gitmeye engel teşkil eden vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği verilecek.

24 Haziran’da oy kullanmaya engel yok

19 Haziran 2018 15:30


Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, Alo 188 Nolu hattı arayarak hizmet talep eden vatandaşları sedye ya da tekerlekli sandalye ile evlerinden alarak; belediyeye ait 2 hasta nakil ambulansı ve 3 binek araçla oy kullanacakları sandıklara ulaştıracak. Edirne merkezde yaşayan ve sağlık durumundan dolayı oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşların; 24 Haziran’da 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Edirne Belediyesinin 188 No’lu hattı aramaları yeterli olacak.


Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri; oy kullanma süresi boyunca 2 hasta nakil ambulansı ve 3 binek aracı ile görev yapacak. Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinden hastanın durumuna göre sedye yada tekerlekli sandalye ile alınarak, oy kullanacakları sandıklara ulaştırılacak ardından evlerine geri götürülecek.




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